詐騙兩友赴柬 台女判囚上訴駁回

【本報綜合報道】台灣高雄市一名23歲葉姓女子去年遭一名綽號「安哥」的劉姓男子人蛇集團成員騙至柬埔寨。她為求自身返台，反騙兩名友人到柬埔寨。案件一審時，高雄地院依以詐術使人出國罪，判處葉女5年4個月徒刑；她不服上訴，高雄高分院駁回上訴。

兩友人付贖金才獲釋 警方此前執行專案行動，逮獲葉女、郭姓姊妹、何男、吳男。其中，集團幹部葉女偽裝被害者，向警方謊稱自己遭騙至柬埔寨，後遭吸收成為幹部，自己最後付約40多萬元新台幣（約9.7萬港元）贖金才得以返台。

葉女之後拉攏友人加入，一同往柬埔寨工作，佯稱是「從事一般電腦打字合法工作」等話，成功拉兩名友人到柬；友人最終在家屬支付了大筆贖金才獲釋。

高雄地院一審時，認為葉女若是被騙去柬埔寨，應該不會生出「樂在工作」之可能，甚至向女友人謊稱「我在這裏（柬埔寨）很快樂」。法官表示不採信葉女說法，依使詐術使人出境罪，判葉女、王男5年4個月徒刑；葉女不服判上訴，二審遭駁回。