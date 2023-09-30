糾黨當街毆女子 行兇者有穿校服

多名男子在場把風

從網傳現場影片顯示，晚上在一條較為空曠的道路上，一名身穿白衣的長髮女子被多名男女包圍並毆打，旁邊有多名男子坐在電瓶車上疑似在現場把風。發布影片的李女士周三對內地傳媒稱，事發周二晚上，現場人數眾多，「這些人看起來都非常年輕，大約就是初高中的年紀」。李女士表示自己非拍片人，但當晚7時許她下班回家經過現場，看見一群人在路邊聚集。回家後她看到微信朋友圈有人發布女子遭圍毆的影片，她確認是同一群人。李女士又稱，事發地點平時人很少，所以該群男女聚在一起很顯眼。她又指該群人當中有人穿着藍色的校服。