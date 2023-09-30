糾黨當街毆女子 行兇者有穿校服
【本報綜合報道】福建省福州市連江縣敖江鎮日前有一女子當街遭多人圍毆，打人者不但對女子拳打腳踢、扯頭髮，又扯脫女子的衣服。有知情者稱，打人者外貌年輕，當中有人更疑穿着校服。內地傳媒周三從當地政府獲悉，警方經已介入調查。
多名男子在場把風
從網傳現場影片顯示，晚上在一條較為空曠的道路上，一名身穿白衣的長髮女子被多名男女包圍並毆打，旁邊有多名男子坐在電瓶車上疑似在現場把風。發布影片的李女士周三對內地傳媒稱，事發周二晚上，現場人數眾多，「這些人看起來都非常年輕，大約就是初高中的年紀」。李女士表示自己非拍片人，但當晚7時許她下班回家經過現場，看見一群人在路邊聚集。回家後她看到微信朋友圈有人發布女子遭圍毆的影片，她確認是同一群人。李女士又稱，事發地點平時人很少，所以該群男女聚在一起很顯眼。她又指該群人當中有人穿着藍色的校服。
內地傳媒周三致電敖江鎮人民政府，接線的工作人員回應稱，政府部門已知悉此事，同時已有人對事件了解調查。此外，連江縣公安局敖江派出所也回應，警方已經介入此事，但具體情況不便透露。
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