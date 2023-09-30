妻子舉報出軌 中山大學副研究員丟職

妻返國揭夫與外遇同居

事件爆料人是李×超妻子，她稱與丈夫從學生時代開始戀愛，2021年結婚，之後她繼續在海外學習，原計劃本月回國發展，但回國後發現李×超跟一名女子在家中同居，而該女子也沒離開的意思，與李×超同居的女子是中山大學哲學系博士後楊×。李×超的妻子又稱她發現丈夫擁有一個專門與不同異性聊天的微信號，聊天內容露骨，她已整理相關資訊向中山大學反映。