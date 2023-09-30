妻子舉報出軌 中山大學副研究員丟職
【本報綜合報道】廣東省廣州市中山大學哲學系副研究員李×超近日被舉報婚內出軌，與同校一名博士後同居。中山大學周四晚上發通報表示，根據調查和有關規定，決定解除李×超的聘用合約。
妻返國揭夫與外遇同居
事件爆料人是李×超妻子，她稱與丈夫從學生時代開始戀愛，2021年結婚，之後她繼續在海外學習，原計劃本月回國發展，但回國後發現李×超跟一名女子在家中同居，而該女子也沒離開的意思，與李×超同居的女子是中山大學哲學系博士後楊×。李×超的妻子又稱她發現丈夫擁有一個專門與不同異性聊天的微信號，聊天內容露骨，她已整理相關資訊向中山大學反映。
有廣東其他大專院校在今年6月發布的哲學主題學術活動訊息顯示，活動的評議員是李×超，職務是中山大學哲學系副研究員。中山大學紀委工作人員拒絕受訪，並指示記者聯繫大學宣傳部，但無人接聽。
中山大學發布通報，指周日晚上收到舉報材料後，周一成立調查組進行調查。周三經學校召開師德師風建設委員會會議，決定與李×超解約。至於楊×亦退出該校博士後流動站（招收博士後研究人員的組織），目前正在辦理手續。通報又指，接下來學校將進一步加強對教職工隊伍的思想教育和管理。
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