謀財害兩命 案中案 埋屍31年 遺骸曝光

內蒙古搗破惡勢力 疑兇被擒 內蒙古自治區通遼市公安局周四通報，當局近日在通遼市科左中旗寶龍山鎮地下5米深處掘出兩具遺骸，揭發一宗塵封長達31年的惡勢力謀財害命案件，並把兩名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

內地傳媒報道，1992年，張×生在與李師傅和蔡師傅交易時動了圖財害命的念頭，於是夥同曹×4月27日晚上和28日晚上，分別將李、蔡二人殺害後埋在家中後園，並把二人攜帶的11萬元人民幣（約11.7萬港元）現金佔為己有。為掩人耳目，張×生1993年將家中後園房屋重建，隱藏屍體。這一筆錢也成為張×生發家致富的「第一桶金」，從此開啟黑惡勢力之路。

疑犯招供 地下5米挖出遺骸 2020年，通遼市公安局科爾沁分局辦理專案時打掉以張×生為首的惡勢力犯罪集團，警方整理案件時，發現該惡勢力犯罪集團頭目張×生與當年和李、蔡二人交易麵粉生意的張×生為同一人，引起專案組成員注意。專案組成員輾轉多地走訪，終於獲得與案件有關的重要線索。在詢問張×生親屬時了解到，張×生身邊曾有工人曹×可能與李師傅和蔡師傅失蹤案有關。於是，專案組成員前往曹×住所將其抓獲，展開審訊攻堅，曹×終於承認與張×生將李師傅和蔡師傅殺害並埋屍的全過程。

根據曹×交代的埋屍地點，屍體掩埋時間長達30多年，現場地形地貌已有改變，搜尋屍體的難度可想而知。挖掘機挖開被填埋的場地，民警持鐵鍬配合挖掘機進行挖掘，經過3日3夜努力，當挖至地下5米深時，終於見到屍骨、殘骸、衣物及被害人身份證件，為該案的突破提供了關鍵證據支撐。目前，犯罪嫌疑人張×生和曹×被當地警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦。本報綜合報道