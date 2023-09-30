內地長假航班超11萬架次

【本報綜合報道】今年中秋、十一假期民航市場需求大增。據內地航班數據服務公司飛常準前日發布的數據，9月29日至10月6日內地民航航班創歷史新高；國內航線預計執行客運航班超10萬班次，國際及地區航線預計執行客運航班超1.1萬班次。

訂機票量恢復疫情前水平 另一全球航班資訊服務公司航旅縱橫大數據顯示，截至9月25日，假期機票預訂量基本恢復至疫情前同期水平，同比2022年增長逾兩倍，計劃執行總航班量近14萬班次，計劃可供座位數超過2,000萬個，日均航班量較2019年同期增長約20%。

熱門航線方面，國內前3位分別為京滬航線、滬深航線、滬廣航線；出境目的地則為香港、首爾、大阪、曼谷、東京等地。繁忙機場前5位為廣州白雲、上海浦東、北京首都、深圳寶安、成都天府。白雲機場預計進出港航班1.1萬架次、日均超過1,300架次；預計旅客吞吐量156.9萬人次、日均接送旅客19.6萬人次。9月28日至30日的出發高峰及10月5日至6日的返程高峰，日均接送旅客預計超過20萬人次。