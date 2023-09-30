廣電總局續整治文娛領域

【本報綜合報道】中央宣傳部副部長、國家廣播電視總局局長曹淑敏周四在北京表示，將繼續深入開展文娛領域的綜合治理，堅決整治天價片酬、畸形審美、低俗、庸俗、媚俗等不良傾向，堅決查處違規播放廣告等各類違規行為。

打擊天價片酬違規行為 曹淑敏指出，針對群眾反映強烈的「看電視難、看電視煩」問題，當局正在開展電視「套娃」收費（即層層疊加的收費模式）和操作複雜問題專項治理，北京等試點地區2,000多萬用戶已經實現開機看直播。當局將繼續努力，營造風清氣正的良好行業生態，並不斷改進提升廣播電視和網絡視聽服務。

曹淑敏又稱，中國已成為廣播電視和網絡視聽文藝創作生產大國，有節目製作經營機構5.6萬間，電視劇年產量居世界首位，紀錄片、動畫片、文藝節目等產量均居世界前列。今年上半年，製作發行電視劇70部、網絡劇112部、網絡微短劇272部。她指出，中國建成世界上規模最大，有線、無線、衞星等多種技術手段混合覆蓋的廣播電視傳輸覆蓋網絡，全國已經有高清頻道1,099個。目前全國有線電視實際用戶達2億，網絡視頻用戶達到10.44億。2022年，全國廣播電視和網絡視聽行業收入突破1萬億元人民幣（約1.1萬億港元）。