貪污佔5億國有資產 紫光前董事長認罪

起訴書指出，2018年至2021年，趙偉國利用擔任紫光集團董事長的職務便利，與特定關係人李祿媛共謀，由後者實際控制的公司低價購買原本應當由紫光集團購買的通州商務園項目房產，獲取房產溢價利益，非法佔有國有資產4.7億多元（人民幣‧下同，約5.1億港元）。2014年至2021年，趙利用擔任紫光集團董事長等的職務便利，將本單位的盈利業務交由李等特定關係人經營，或以明顯高於市場價格向李經營管理的公司購買代建管理服務，造成國家直接經濟損失8.9億多元（約9.7億港元）。2019年，趙偉國指使其實際控制的上市公司的董事，將公司項目以明顯低於市場價格租賃給李實際經營的公司，致使上市公司損失4,645萬多元（約5,048萬港元）。