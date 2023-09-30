台進口問題雞蛋 官兵恐已吃下肚

425萬顆流向仍未交代惹質疑 台灣進口蛋食安問題延燒至國防部，國民黨台北市市議員柳采葳前天踢爆，負責提供台軍採購食材副食供應站，其供應廠商蛋品來源有近半與台農兼信興蛋品董事長涂萬財有關，憂慮對方交代不清流向巴西蛋「恐怕已被國軍吃下肚」。陸軍後勤司令部昨稱，已依協議書停止3家有疑慮畜牧場供貨。

柳采葳根據農業部2022至2024年供應台軍副供站雞蛋分配表指出，雞蛋來源牧場包括鴻盛畜牧場、豐德畜牧場及新興隆牧場，其生產者均是涂萬財。她質疑涂萬財被衞生局罰款1,130萬元（新台幣‧下同，約271萬港元）、檢調偵辦交保，卻拒不交代425萬顆巴西進口蛋流向，是否已以國產蛋名義賣給台軍，所以才堅不吐實。

軍方稱停用3家供應商 2024年台灣總統選舉國民黨參選人侯友宜同日亦批評，全台民眾都知道缺蛋、進口雞蛋內幕重重，還有產地標示不清楚等問題，地方政府為食安問題，去查察、為民眾健康把關，當局都沒有配合。他要求民進黨向民眾說明，還有5,000萬顆雞蛋浪費公帑問題也應一同說明。

針對上述疑慮，陸軍後勤司令部昨稱，台軍雞蛋類副食品是由副食供應中心與「臺灣優良蛋品發展協會」、「彰化縣養雞生產合作社」、「中華民國養雞協會」及「中華民國雞蛋運銷合作社」等畜牧團體簽訂協議書，由其所屬畜牧場提供，已依協議書停止多間畜牧場供貨，又指陸軍將依據檢調查察結果及合約辦理，以維官兵權益。

此外，農業部專案進口最後一批巴西雞蛋周三到期，至今共有5,330萬隻過期雞蛋需要銷毀。農業部畜牧司長張經緯翌日估計，處理費用高達3,600萬元（約864萬港元），銷毀後當作肥料使用。侯友宜早前亦批評，農業部進口雞蛋存在黑幕，要求交代上億補助款的去向，而政府除銷毀問題雞蛋及撤換農業部長外，沒有再給人民任何交代。本報綜合報道

柳采葳抨擊政府圖利特定廠商。（中時電子報圖片） 信興蛋品公司被要求交代巴西雞蛋流向。（中時電子報圖片） 涂萬財