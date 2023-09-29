兩岸國際

小行星樣本曝光
美國太空總署（NASA）太空探測車奧西里斯-REX早前將樣本艙發回地球，包括存有小行星貝努（Bennu）樣本。NASA前日打開樣本罐，發現黑色粉末及沙子大小顆粒，未來將繼續研究，藉此解開與太陽系形成及早期演化有關謎團。
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