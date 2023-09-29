連續烤麵包48小時 旅日洋漢破健力士

日本島根縣松江市一名愛爾蘭人，在疫情時食肆生意受到衝擊，於是希望趁疫情結束大展身手。他近日挑戰「烤麵包工作時長」紀錄，最終成功連續烤製麵包48小時，打破健力士世界紀錄。

40歲的費希爾（Alan Fisher）自周一上午9時開始，烤製自己拿手的愛爾蘭傳統麵包「蘇打麵包」，至周三上午9時完成挑戰，總共製作了487個麵包。按照規則，他在挑戰過程中完全沒有睡眠，整個過程由志願者在一旁記錄，製作出來的麵包則會免費發放，吸引大批民眾前來為他打氣。有顧客表示，過去沒有聽說過松江市有人打破世界紀錄，因此希望費希爾加油。

將挑戰最長烹飪時間 在成功一刻，費希爾痛快暢飲愛爾蘭啤酒，慶祝這兩日來的辛苦勞動獲得成果。他指自己站了很久導致背部疼痛，但見這麼多顧客的支持遂堅持下來，非常感謝眾人鼓勵。他下一步計劃挑戰另一項健力士世界紀錄「烹飪食材工作時長」，目標連續120小時烹飪燉牛肉、烤牛肉等食材。本報綜合報道