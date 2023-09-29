野餐慶生遇黑熊 母冷靜護子建功

墨西哥一名女子周一帶着兒子到戶外野餐時，意外遇到黑熊出沒。面對險境，她臨危不亂地保護孩子，兩人全程一動不動，避免遭到黑熊攻擊。相關影片事後在網上流傳，獲得大批網民讚賞。

美媒前日報道，馬西亞斯（Silvia Macías）來自墨西哥城，為慶祝兒子聖地亞哥（Santiago）的15歲生日，她帶聖地亞哥以及女性友人查帕（Angela Chapa）前往北部城市蒙特雷郊區的一處生態公園野餐。然而，就在他們坐下來不久，黑熊就出現了，牠直接跳上桌子，並狼吞虎嚥地吃掉炸薯條、辣肉餡捲餅等食物。

聖地亞哥患有唐氏綜合症，他平時就連貓狗都會害怕，更不用說眼前出現的是一隻黑熊。為避免兒子尖叫或逃跑，馬西亞斯用手遮住聖地亞哥的眼睛，並把他的頭埋在懷裏，自己則望向下方，避免刺激到黑熊。查帕在旁邊用手機拍攝黑熊，並把一塊辣肉餡捲餅拋向遠處，讓黑熊最終在大快朵頤之後，滿足地離開。

日間出現屬罕見 生態公園過去亦發生過熊出沒事件，但通常是在黎明或黃昏現身，今次在日間出現實屬罕見。馬西亞斯表示，她事前已與查帕想過應變方案，知道遇到黑熊時永遠不要逃跑，需要表現得像雕塑一樣。對於外界表揚，她不覺得自己是甚麽英雄，「只是個保護孩子的母親」。本報綜合報道