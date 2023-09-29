兩岸國際

菲國機場偷竊19安檢革職

菲律賓交通部長包蒂斯塔周二證實，去年7月至今19名負責機場安檢的運輸安全辦公室職員，因偷竊旅客財物而革職。運輸安全辦公室主任阿普拉斯卡就多名下屬偷竊負責而辭職。目前調查60宗涉及安檢人員的機場盜竊案，為了防止再有安檢人員盜竊旅客財物，安檢人員工作時禁止穿外套及摘掉制服上的口袋。（綜合報道）
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