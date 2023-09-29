費城逾百人闖店集體搶掠

美國賓夕凡尼亞州費城周二晚上發生集體搶掠事件，約100名青年闖入多家店舖搶去商品。截至周三下午，警方拘捕52人包括3名青年，並檢獲兩支槍械。搶掠事件發生前，費城曾有和平示威抗議上月中射殺一名男子的警員獲撤銷控罪。警方強調，搶劫事件與示威活動無關，批評有人趁機搶掠。（綜合報道）