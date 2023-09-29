亨特揭收中國兩筆電匯 涉202萬 辯稱借貸非收賄

美國總統拜登次子亨特與中國之間商業往來，一直是國會共和黨人重點調查範圍。美媒前天報道，眾議院監督和改革委員會日前得悉亨特2019年收到兩筆來自中國、金額合共26萬美元（約202.8萬港元）電匯，屬首次發現對方直接收受款項證據。亨特代表律師洛維爾（Abbe Lowell）反駁，有關款項純屬借貸。

收款地址屬拜登名下物業 隸屬共和黨、眾議院監督和改革委員會主席科默（James Comer）周二發聲明稱，委員會已知悉亨特分別於2019年7月26日及8月2日，即拜登仍在競逐總統寶座時，分別從一名中國人收取一筆一萬美元（約7.8萬港元），以及從另外兩名中國人取得另一筆25萬美元（約195萬港元）電匯，收款地址正正是拜登名下位於特拉華州威爾明頓物業。

在聲明中，科默指出拜登2020年曾告訴國民，其家庭從不接受中國款項，並稱：「銀行紀錄不會說謊，拜登會。」他質疑拜登濫用公職為其家人謀取利益行為已威脅國家安全，反問：「總統及第一夫人用這些來自北京金錢做了甚麼？」他重申其委員會、眾議院司法委員會及眾議院籌款委員會將繼續根據證據及有關證據，藉此提升透明度及改善問責制。

面對眾議院監督和改革委員會攻擊，洛維爾解釋上述款項是從私人借來，又指由於亨特駕駛執照地址正是拜登名下物業，故此收款地址與總統住處相同。白宮發言人薩姆斯重申委員會調查結果沒有指明拜登行為不當，只是共和黨人不可信的人身攻擊。

要求銀行提供帳戶紀錄 另外，美媒前天引述消息報道，眾議院監督和改革委員會周一已向一間銀行發出傳票，要求提供亨特帳戶紀錄，亦同時計劃向亨特及拜登弟弟詹姆斯（James Biden）發出傳票，藉此獲取他們個人及商業紀錄。本報綜合報道