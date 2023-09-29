納卡宣告解體 成阿塞拜疆領土

【本報綜合報道】阿塞拜疆最近發起軍事行動，控制納戈爾諾－卡拉巴赫（納卡）地區。不獲國際承認的納卡共和國領袖沙赫拉馬尼揚昨日簽署命令，宣布明年1月1日起停止存在，意味納卡在法理及事實上成為阿塞拜疆一部分。

納卡領袖拉欽邊境落網 沙赫拉馬尼揚表示，根據當前嚴峻的軍事政治局勢，決定解散納卡共和國所有國家機構及分支機構，以確保納卡居民安全，並同時考慮到俄羅斯斡旋下與阿塞拜疆達成的協議。聲明指，阿塞拜疆允許納卡居民，包括放下武器的人士自由出入。阿塞拜疆本月19日展開軍事行動，宣稱擁有納卡主權的亞美尼亞沒有參與衝突，最終衝突迅速平息。

阿塞拜疆國家邊防局證實，非法入境的納卡分離政權前領袖瓦爾達尼揚，周三試圖逃往亞美尼亞時在拉欽邊境檢查站落網，他隨即由特種部隊押往巴庫。瓦爾達尼揚是俄羅斯規模最大的私人投資銀行Troika Dialog共同始創人，身家估計達10億美元（約78億港元），去年9月放棄俄羅斯國籍移居納卡。

瓦爾達尼揚