空襲利器分布俄敍伊朗 烏促G7炸無人機工廠

俄羅斯從伊朗獲得自殺式無人機後，成為空襲烏克蘭的重要武器，昨天凌晨派出44架施襲。英國傳媒引用烏克蘭政府上月向七大工業國集團（G7）提交的文件，指烏方曾經建議西方國家盟友轟炸生產自殺式無人機的工廠，地點分布伊朗、敍利亞、俄羅斯，更明言若獲得必要的摧毀手段，烏軍將自行採取行動。

俄羅斯現時使用的伊朗自殺式無人機型號，分別是見證者131型及見證者136型。英國傳媒周三報道，烏克蘭政府在給予G7成員國的47頁報告聲稱，見證者131型有52個電子零件由西方國家公司生產，見證者136型有57個，涉事公司的總部分別設在美國、瑞士、荷蘭、德國、加拿大、日本、波蘭。報告提到在此前過去3個月，烏克蘭城市遭受超過600次涉及無人機的攻擊，這些無人機都採用西方國家的技術。

超過600次攻擊 涉西方技術 烏克蘭政府表示，伊朗不只在境內生產自殺式無人機，更在敍利亞設廠向俄羅斯黑海港口城市新羅西斯克交付，如今進一步把生產線搬至俄羅斯中部韃靼斯坦阿拉布加經濟特區，但仍然繼續提供自殺式無人機的零件。報告認為，伊朗試圖與「向俄羅斯提供武器」一事「劃清界線」，亦無法滿足俄方大規模在烏克蘭使用的需求。

敍利亞設廠 毀零件標記 報告強調涉事西方國家公司沒有做錯任何事情，表示伊朗使用市場供應的商業零件生產自殺式無人機，但建議西方國家盟友採取一些行動，包括對自殺式無人機工廠發動導彈攻擊，甚至由烏方在獲得所需要的摧毀手段後代為執行。報告同時披露，最近數個月在烏克蘭使用的自殺式無人機，其電子零件的標記被摧毀，俄羅斯部隊亦不再使用「見證者」的名稱，估計這是俄伊兩國之間的協議，隱瞞伊朗的角色。

值得留意的是，烏克蘭政府在報告提到，俄羅斯與伊朗正在研發見證者136型的新引擎，使之具備更佳的航速及航程。這款自殺式無人機目前使用螺旋槳動力系統，但美國傳媒周三報道，在伊朗國營電視台本周播出的紀錄片預告，出現一架配備噴射引擎的見證者136型，意味它的航速進一步提升及飛得更高，增加敵方攔截的難度。目前未知這款新版見證者136型是否已經投產，但很大可能向伊朗盟友出口。本報綜合報道