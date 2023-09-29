踢爆公司派冒牌月餅 員工被炒

【本報綜合報道】中秋節臨近，江蘇蘇州一名女子發現公司派發的月餅內有頭髮，但包裝上並無客服電話等資料，懷疑是冒牌產品。女事主隨後向公司人事部訊問後，被對方指摘「多事」，詎料在翌日被公司找藉口辭退。女事主事後在網上發長文曝光事件，網民紛紛猜測公司老闆是否知情，是否有同事買假貨賺回扣等。

查問月餅藏頭髮 被指多事 內媒周三報道稱，女事主收到公司派發的流心奶黃月餅，享用時發現月餅內有一條黑色的頭髮。她準備打電話投訴卻發現包裝上沒有客服電話，掃描包裝上的二維碼也沒有內容，詢問公司人事卻被指多事，遂在線上詢問官方客服。客服回覆，該產品防偽標籤的假冒特徵明顯，請謹防購買；另有代理商表示，該品牌價格低於260元（人民幣‧下同，約282港元）的月餅多是冒牌的。

直到周一，女事主收到被公司開除的消息，令她感到大惑不解，懷疑被解約與揭發冒牌月餅有關。她隨後在網上發文求助，強調自己當時只告訴人事部的同事，對方亦曾透露該月餅每盒花費230元（約250港元），由她向老闆助理推薦此月餅。惟公司最終以老闆不滿她經常在遲到前一刻上班等為由解除合約。