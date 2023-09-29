淫狼突破多重設防 闖大學摸女生落網

位於北京的中國政法大學周三傳出有一名男子凌晨潛入女生宿舍，並摸了某女生的腿。校方當晚證實此事，指保安人員接報及時趕到，將色狼帶走並移交公安機關，目前疑犯已被刑事拘留。

室友見狀如廁致電求助 周三有網民表示，一名就讀中國政法大學的女生凌晨驚醒發現一名陌生男性正在摸其大腿。她保持冷靜安撫男子情緒，同時不動聲色弄醒室友求助。室友於5時許藉口上廁所溜出宿舍房間，緊急致電保安人員，他們接報後到場制服色狼。網民質疑，大學所有宿舍樓均設有人臉識別系統和宿管人員，且晚上11時便實施門禁，入校時亦要刷卡刷臉，在多道防線下，該陌生男性依然能夠進入女生宿舍並對女學生性騷擾。

校方派生果以安撫學生 有自稱是學生的網民透露，由於假期有學生趕車回家，因此與宿舍阿姨約定提早開門，但沒有交代須關門，導致校外人士能暢行無阻進入學校。另有網民聲稱，校方為了安撫學生情緒，每人派發兩個杧果及一袋香蕉。

當晚中國政法大學保衞處發文稱，當日凌晨4時許，一校外男子從學校昌平校區南門電單車通道潛入校園，並進入竹2學生公寓一學生宿舍。事發後，學校第一時間排查事件原因，發現因假期臨近，竹2學生公寓管理員根據離校同學預約，於當日凌晨4時10分左右打開公寓門後未及時關閉。

學校相關部門立即開展了安全檢查，消除安全隱患，落實各項安全制度，加強校門及公寓管理，切實保障校園安全，同時已對相關責任人員作出嚴肅處理。本報綜合報道