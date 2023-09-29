傳台將開放輸入印度勞工

報道稱，台灣目前在製造、營建、家務和農漁等四大產業領域面臨勞工短缺，印度為台灣尋求額外勞動力來源的國家之一，台灣企業有意延攬印度東北部人力，原因是當地飲食和文化較與台灣相近。印度台北協會會長葉達夫稱，本月12日拜會台行政院長陳建仁時提及，台印雙方正協商有關輸入移民工、傳統醫藥等領域的合作備忘錄。葉達夫更稱，印度與台灣仍有很多值得發展的潛力，特別是在經貿投資、移民工等領域。

陳明仁表示，勞動部尊重外國駐華使節的說法，有關輸入移民工的相關細節，目前仍有程序要走，程序走完才會正式對外確認。據了解，台灣目前開放移民工來源國包括越南、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞及蒙古。而勞動部近年積極開發新的移民工來源國，該部部長許銘春曾透露，今年下半年將與新的來源國簽訂合作備忘錄，當時已傳出名單中包括印度。