大熊貓返四川 荷蘭民眾歡送

【本報綜合報道】旅居荷蘭的3歲大熊貓「梵星」周三啟程返回位於四川的中國大熊貓保護研究中心。飼養大熊貓的荷蘭歐維漢動物園當日舉行隆重的送行儀式，大批居民揮舞着旗幟，高呼「梵星」的名字。

中國大熊貓保護研究中心表示，「梵星」返回中國是按照中荷大熊貓保護研究合作協議規定，雙方共同做好運輸保障工作，確保「梵星」平安順利返回中國。歐維漢動物園早前發出告別信指，「梵星」2020年5月1日在該動物園出生，是首隻在當地出生的大熊貓，其母親「武雯」和父親「星雅」是2017年中荷慶祝建交45周年首批送到荷蘭的中國大熊貓。「梵星」名字中的「梵」取自梵高，代表出生地荷蘭，也形容草木茂盛，寓意生機活力；「星」取自父親，寓意希望，也讓人聯想到梵高的星空作品。

去年才發現雌性 按照大熊貓繁育協議，「梵星」可在荷蘭生活4年才回到中國。2022年底，園方對「梵星」進行回國前的體檢，才發現牠是一隻雌性大熊貓，而非一開始認定的雄性。歐維漢動物園表示，「梵星」回國後，她的父母將繼續留在該動物園生活。