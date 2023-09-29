長假首日 料公路流量6600萬架次

【本報綜合報道】今年中秋連十一長假期，交通運輸部有關負責人周三表示，預計假期首日全國高速公路流量將突破歷史極值，達到6,600萬輛次。一連8日假期跨區域人員流動量將達20.5億人次，日均約2.57億人次，較去年日均增長近六成。北京市文化市場綜合執法總隊表示，假期期間將依法嚴打不合理低價旅遊、誘導強迫購物等行為。

京嚴打不合理低價遊 交通運輸部預計，今年十一假期間，內地高速公路日均流量為5,700萬至5,800萬輛次，較2022年同期增長46%至49%。鐵路、公路、水路、民航營業性客運量將全面回升，營業性客運總量或達4.9億人次，較2022年同期日均增長78.6%。公路出行最高峰將在周五前後，京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝地區路網流量較大，省際、市際出行或將超70%。

北京市政府指，根據在線平台預訂預測數據，十一假日北京為熱度最高的境內旅遊目的地，預計全市接待遊客1,283萬人次，其中接待外地來京遊客550.4萬人次，市民在京遊729.6萬人次。10月1日至3日為景區接待遊客高峰期，每天超過320萬人次，其中10月2日將達到340萬人次。針對假日市民遊客出行需求旺盛、大型演出活動多、人員流動性大，市文化市場綜合執法總隊將對大型演出現場開展重點監管，緊盯全市重點景區及購物、演藝場所和一日遊重點路線，依法嚴打不合理低價遊、誘導強迫購物等侵害消費者權益的違法行為。