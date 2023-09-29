美參議員指華人買地種大麻成風

蘭克福德說，俄克拉何馬州2018年通過一項在美國各州相對比較寬鬆的醫用大麻法案，幾天之內，中國等國家的人聞風到該州購買農田種大麻。2018年至今則已有7,000個獲得許可的大麻種植者，有數千個是非法經營的，尚未完成完整許可程序。俄克拉何馬州麻醉品管制局指，約75%實際上是由中國人擁有的設施，有中國犯罪組織正與墨西哥販毒集團合作，在美國全國範圍內的分銷大麻，他們正把俄克拉何馬州作為分銷中心。