美參議員指華人買地種大麻成風
【本報綜合報道】美國國會參議院農業委員會周三就外國對美國農業用地投資舉行聽證會，俄克拉何馬州的共和黨籍參議員蘭克福德（James Lankford）表示，除了國家安全問題外，中國等國家的人在該州大舉買地種大麻，造成犯罪問題。
蘭克福德說，俄克拉何馬州2018年通過一項在美國各州相對比較寬鬆的醫用大麻法案，幾天之內，中國等國家的人聞風到該州購買農田種大麻。2018年至今則已有7,000個獲得許可的大麻種植者，有數千個是非法經營的，尚未完成完整許可程序。俄克拉何馬州麻醉品管制局指，約75%實際上是由中國人擁有的設施，有中國犯罪組織正與墨西哥販毒集團合作，在美國全國範圍內的分銷大麻，他們正把俄克拉何馬州作為分銷中心。
致人口販運和性販運
蘭克福德說，當地執法部門有時攔截到的人不會說英語，而是說普通話，非法種大麻亦導致大量人口販運和性販運，以俄克拉何馬州的不同農場工作。此外，有非法越境的中國籍人士，最終也是到大麻種植園工作，還在不同的農場之間遷移，被捕後甚至不知道自己在哪個城鎮或州份。
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