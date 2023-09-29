美罕有公開洲際導彈載具墜海照

【本報綜合報道】美國空軍本月6日試射一枚洲際彈道導彈，其特別之處是搭載3個測試用的重返大氣層載具，與現時實戰部署期間只配備一個不同。美國陸軍周三發布該次測試的照片，罕有地公開重返大氣層載具抵達預定太平洋中部海域的畫面。

美國空軍全球打擊司令部當天凌晨1時26分，從加州范登堡太空軍基地發射民兵3型洲際彈道導彈，展示美國針對21世紀威脅的核威懾力量是安全、可靠、有效。導彈搭載的重返大氣層載具飛行大約6,759公里後，抵達夏威夷群島西南方大約3,701公里的馬紹爾群島瓜加林環礁海域，驗證洲際彈道導彈武器系統的準確性及可靠性。

美國陸軍太空及導彈防禦司令部發布的照片顯示，重返大氣層載具抵達羅納德‧列根彈道導彈防禦測試場對出海域。該司令部表示，上述測試場的人員緊密監控每次洲際彈道導彈試射活動，並提供末端飛行階段的雷達、光學、遙測數據評估表現。

美國現時部署400枚民兵3型洲際彈道導彈，每枚只有一枚核彈頭，型號是爆炸當量30萬噸、使用Mk21重返大氣層載具的W87，或爆炸當量33.5萬噸、採用Mk12A重返大氣層載具的W78；原子科學家公報指，理論上每枚導彈可以裝載兩枚或3枚核彈頭。