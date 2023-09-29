針對中國 澳洲陸軍重心北移

【本報綜合報道】澳洲總理阿爾巴內塞政府實施「向北戰略」，加強在北部的軍事部署應對中國威脅。當局昨日宣布根據國防戰略檢討報告的建議，重整陸軍架構回應當今戰略環境挑戰，重點包括把裝甲與航空裝備進駐昆士蘭省東北部湯斯維爾。

澳洲國防部表示，陸軍由全面的戰鬥旅轉型為專門的戰鬥旅，第一旅是輕型戰鬥旅，以北領地達爾文為基地；第3旅駐守湯斯維爾，將成為裝甲戰鬥旅；第7旅是摩托化戰鬥旅，駐地是昆士蘭省布里斯班；第10旅成為火力旅，駐守南澳省阿德萊德。裝甲車輛及攻擊與中型運輸航空裝備部署湯斯維爾，上址成為澳洲陸軍「首都」。

裝甲與航空裝備進駐昆省 800名陸軍士兵撤出阿德萊德，其中500人加入第3旅，成為陸軍唯一重型戰鬥編隊；餘下200人及100人分別調派到布里斯班及達爾文。阿德萊德未來接收高機動火箭系統及國家先進地對空導彈系統，當地陸軍人手屆時恢復至原先水平。所有主戰坦克、戰鬥偵察車、步兵戰車、自走炮、攻擊直升機、運輸直升機將進駐湯斯維爾。

澳洲國防部長馬利斯表示，陸軍上述改變是回應國防戰略檢討報告的建議，用於維持地區和平、安全、繁榮；又形容陸軍在捍衞澳洲方面一直扮演重要角色，並強調這些改變對建立一支國家需要的陸軍是有必要，陸軍將在澳洲北部集中人手及能力，使之更容易部署展開訓練、參與重大演習，「支持我們在地區的夥伴及盟友」。