美國務院 遭華黑客盜6萬電郵 印太工作內容洩漏

美國國會參議院一名職員前天向英國傳媒透露，多名中國黑客今年夏季較早時間曾入侵10名國務院人員電子郵件帳戶，竊取約6萬封電郵，當中絕大部分人士從事與印太地區有關工作。國務院發言人表示，將不斷採取措施確保資訊受到保護，並密切監控網絡安全狀況。

美共和黨參議員下屬透露事件 報道指，該名職員正為隸屬共和黨、國會參議員施米特（Eric Schmitt）工作，曾出席國務院資訊科技人員前天舉辦簡報會。他透露，中國黑客較早時間入侵一名微軟工程師設備，再透過此渠道竊取大量國務院人員電郵，眾多入侵對象中只有一人負責歐洲地區事務。

針對上述報道，施米特稱美方需加強應對網絡攻擊及改善相關防禦，又指國會需認真審視聯邦政府太過依賴單一供應商會否成為潛在弱點。至於微軟本月初亦承認，國務院及商務部官員曾遭受黑客攻擊，起因與旗下工程師帳戶有關，至今暫未回應上述報道。

本年7月，美媒指美國駐華大使伯恩斯及負責印太事務的美國助理國務卿康達，曾被中國黑客入侵其電郵信箱。國務院當時以事件仍在調查及保安為由，拒絕透露細節。中方則反駁，希望有關方採取專業且負責態度，而非毫無根據猜測指控。

美日籲警惕與華有關黑客組織 與此同時，美國國家安全局（NSA）與聯邦調查局（FBI）及日本警方同晚發表一份網絡安全公告，聯合警告各大跨國公司需警惕與中國有關的黑客組織BlackTech。他們敦促各大企業檢查其子公司互聯網路由器，降低該黑客組織發動潛在攻擊風險。公告另提到，BlackTech已展示能夠在不被發現情況下，修改路由器固件能力，以及利用路由器把主要攻擊目標從各企業國際子公司，轉向位於日本及美國總公司。本報綜合報道