中國國防部 稱與美交流未斷

吳謙

【本報綜合報道】外界關注中美兩國何時恢復正常軍事交流，中國國防部昨日重申兩軍交往並未中斷，但美國缺少正視現實、改正錯誤的勇氣和行動，呼籲美方「行勝於言」拿出切實的行動，為兩軍關係重回正軌創造條件，並停止插手南海問題。

中國國防部新聞發言人吳謙表示，中美兩國通過軍事外交渠道保持坦誠有效的溝通，但「美方總想綑住別人的手腳，自己好為所欲為」。他批評美國糾集盟友在中國家門口進行挑釁性的軍事活動，中方不會坐視不管，堅決反對美方在亞太拼湊小圈子，實施陣營對抗；也希望有關國家登高望遠，多做有利於地區和平穩定的事情。

中國駐美國大使謝鋒周三指在雙方共同努力下，中美關係近期出現止跌企穩的積極迹象，加強對話合作取得積極進展，應該倍加珍惜這些得來不易的成果。他強調，相互尊重是交往互動的前提，中方不干涉美國內政亦不賭美國輸，美方應該尊重中方的主權和領土完整，妥善處理台灣等重要敏感問題，停止制裁中國企業和個人。

北京香山論壇下月尾舉行 另外，第10屆北京香山論壇下月29日至31日舉行，將有40多個國家、國際組織的官方代表及專家學者參加。本屆主題是「共同安全、持久和平」，聚焦全球安全倡議重點合作方向，為各方共議安全難題、求解安全之策、促進安全合作提供平等發聲機會；議題包括「大國責任與全球安全合作」、「亞太安全架構：現狀與未來」。