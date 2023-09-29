無國家願助建 英前潛艇艦長援手

麥吉

【本報綜合報道】台灣首艘自製潛艇海鯤號昨日正式下水，海軍司令部前顧問郭璽日前透露，製造潛艇的難處在於台灣零經驗，又無國家願意幫忙，最終是透過一名英國皇家海軍退役潛艇艦長協助，才能夠突破中國大陸的外交封鎖取得關鍵技術。

國安會委員赴外國吸經驗 郭璽表示，蔡英文就任總統後決心要製造本土潛艇，最困難的是台灣在現實政治環境下沒有任何經驗、技術，亦無國家願意幫忙。他指是美國先打開一扇門，由軍售改為商售，以公司對公司、民間對民間，負責建造海鯤號的台灣國際造船公司是對應戰鬥系統的裝備商。另一問題台灣無人試過造潛艇，但有人去看過外國的經驗，此人是國安會諮詢委員黃曙光，蔡英文於是任命對方為海軍司令，着手打造潛艇。

黃曙光在美加歐日韓找不到商源，最後找到英國，但英國政府反對，之後靠一位當過英國皇家海軍司令侍從官的退役潛艇艦長協商，才在英國屬地直布羅陀簽約；在徵得英國國防部同意後，直布羅陀總督正式核發輸出許可，台灣才真正獲得外援。

英國傳媒曾指台灣與設在直布羅陀的Gavron Limited取得技術顧問合約，潛艇戰鬥系統由美國洛歇馬丁提供，並從澳洲、南韓、印度、西班牙、加拿大取得技術、零件、人力援助，英國皇家海軍潛艇艦隊退役准將麥吉（Ian McGhie）是關鍵人物。