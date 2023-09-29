自製潛艇下水台灣首次 遮蓋機密設施

解放軍本月中在台灣外海大規模演習後，台灣自主研發生產的第一艘潛艇海鯤號，昨天舉行命名暨下水儀式；台方宣稱完成這項「不可能的任務」，展示防衞自主的具體成果。中國大陸國防部回應時重申，「以武謀獨」是不自量力、死路一條，聲言民進黨當局建造或採購多少武器，阻擋不了祖國統一的大勢。

儀式在台灣國際造船公司位於高雄的海昌廠舉行，出席人士包括台灣總統蔡英文、台灣國防部長邱國正、潛艇計劃核心人物黃曙光、美國在台協會處長孫曉雅等人。蔡英文致詞時表示，台灣做到自行設計及建造的潛艇，「歷史將會永遠記得這一天」。她形容潛艇是台灣海軍在戰略及戰術兩大方面，發展不對稱戰力的重要裝備；防衞軍備除了對外採購外，更要實現自主，才能夠持續更新戰力，防衞更具韌性。

爭取明年底完成交付 後年服役 台灣海軍司令部解釋海鯤號命名由來，指台灣四面環海及屹立在太平洋之上，有「鯤島」之稱；「鯤」字取自《莊子‧逍遙遊》，有巨大、隱匿不易察覺，動靜皆難以掌握之意，取名海鯤代表首艘自製潛艇具備隱密、奇襲、深海出擊的特性。它之後執行「泊港測試」及「海上測試」，希望明年底完成並交付，2025年服役。對於有指潛艇急於下水而未安裝電池及潛望鏡，司令部強調依照工序，兩者最後裝設。

現場所見，海鯤號部分機密位置被掩蓋，包括前方魚雷發射管、左右兩側聲納裝置、後方螺旋槳。台灣國防部昨天發布影片介紹建造過程，包括船模試驗、爆震試驗、接合船段，但把船段艙內設備「打格」處理，以免機密訊息外洩。台灣傳媒指海鯤號長約70米及寬約8米，排水量約2,500噸至3,000噸，採用X形尾舵，配備魚雷及反艦導彈。作為原型艦的海鯤號使用柴電動力，但後續艦可能改用絕氣推進技術。

海鯤號規劃明年4月1日後海試正式執行首航下潛。台灣傳媒昨日引述知情人士報道，為確保下潛安全性設置逃生平台，此是依據美國海軍潛艇救援規範所設計，並經美方專業技師審核，未來若需要深海救援，美方可以48小時內把救援系統運抵台灣協助搶救。台灣擔憂中國大陸以人道救援為名搶先施救，直接竊取潛艇機密資料。

京：台圖阻解放軍包圍 癡人說夢 台灣首艘本土潛艇亮相之際，台灣國防部昨天通報解放軍最新動向，指過去24小時發現中國大陸13架次飛機在台灣周邊空域活動，其中一架運8反潛機及一架直9反潛直升機在台灣西南部空域活動，疑似對台展示獵殺潛艇的能力。

中國大陸國防部新聞發言人吳謙表示，台灣自建潛艇阻止解放軍包圍台灣只是螳臂擋車、癡人說夢，最終只會自取滅亡，強調解放軍捍衞國家主權及領土完整的堅強決心是無法撼動。本報綜合報道

台灣國防部公開海鯤號建造過程。 台灣自製潛艇時序