烏克蘭政治失利 克里米亞成關鍵

烏克蘭戰爭或許有新的轉變。

一方面，烏克蘭的大反攻應近失敗，多月來還打不破俄軍的主要防線，美國和北約輸送的新武器，在攻防戰中起不了多大作用，在傷亡慘重下，烏軍軍力開始不濟。

另一方面，烏軍在美國掩護和指揮下，差不多摧毀了俄羅斯的黑海艦隊，便把進攻克里米亞變成可能的新戰場。俄軍似乎無力阻截美烏配合的空襲，美烏會否借此機會把克里米亞的俄軍基地，以至標誌二戰勝利的雅爾塔會議所在地也一併摧毀，消滅二戰後的政治安排，並在克里米亞防線崩潰下，動搖整個俄軍在烏克蘭東南的戰線？

俄軍空防不足處被動 當然，俄軍必然頑抗，但若在空戰中沒法防衞，便難以制勝。縱使多炸烏克蘭的城市，可烏軍的支撐，包括軍需物流，都在烏克蘭以外，俄軍敢對之轟炸嗎？不炸便壓抑不了烏軍的空襲，壓抑不了烏軍的空襲，便可能由偷襲成功演變成烏軍取得更大的制空權，以配合北約供應的F16戰機的下一輪空戰。俄羅斯會束手就擒，坐看克里米亞的逐步被摧毀嗎？克里米亞大橋與俄軍南方軍需供應的體系亦難以得到保障，戰場形勢便可能起變化。以美國強大的制空能力，俄羅斯有何能力突破呢？美國看到俄軍在克里米亞空防不足，必然乘勝追擊，俄軍的形勢便會處於被動的劣勢。

但政治上俄羅斯似乎節節取勝，美國無法在北約以外爭取到實質的支持，反而面對着眾多發展中國家的反抗。西非驅逐法國，G20不聽美國擺布。而烏戰曠日持久，歐盟內部已起分歧，俄羅斯的黑海糧運協議不延續，使烏克蘭與波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克交惡。

美國大選逼近，共和黨便以烏戰美援問題來打擊民主黨與拜登選情。烏軍大反攻失利，這些政治紛爭便可促成美國反俄集團的內訌，沒法用西方價值來團結統率這一場新的十字軍東征。這樣的政治失利，相信也迫使美國改變對華政策，由咄咄逼人、層層施壓轉為虛與委蛇的接觸與談判。在歐洲烏戰形勢不利的時候，暫且把中國穩定，也希望借中國來幫助解決美國現時的金融危機威脅。

不過，烏克蘭戰場變化還是決定政治，俄羅斯能否穩住克里米亞防線便成關鍵，總統普京不會輕易放棄，且看他和俄軍有何新的戰術來應付美烏在克里米亞的攻勢。

研究所所長 陳文鴻