美國維珍尼亞州建築工人桑切斯（Arnolda Sanchez）本月在上班途中，在便利店購買飲料，順便買了數張彩票，結果贏得10萬美元（約78萬港元）頭獎。他直言感到難以置信，打算用這筆意外之財幫補家計。