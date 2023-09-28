兩岸國際

返工買彩票中78萬
美國維珍尼亞州建築工人桑切斯（Arnolda Sanchez）本月在上班途中，在便利店購買飲料，順便買了數張彩票，結果贏得10萬美元（約78萬港元）頭獎。他直言感到難以置信，打算用這筆意外之財幫補家計。
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