50死神辣椒 衝擊口腹 男子特訓 破最快紀錄

卡羅萊納死神辣椒是世上最辣辣椒之一，普通人未必可以抵受其辣度。加拿大安大略省倫敦一名久經訓練男子，去年11月成功於6分49.2秒內吃掉50隻卡羅萊納死神辣椒，獲健力士世界紀錄大全認證打破最快吃完50隻卡羅萊納死神辣椒紀錄。相關影片前日在網上發布。

過去20年來，傑克（Mike Jack）不斷接受訓練，藉此提升自己容忍辛辣程度，直至去年終於成功打破健力士世界紀錄。他表示，當吞下第一隻卡羅萊納死神辣椒帶來衝擊感覺最為強烈，之後稍為好轉，不過隨着辣椒接觸口腔內其他神經，感覺就會變得愈來愈辣，伴隨劇烈胃痛，需不斷說服自己繼續堅持下去。

共吃135隻 成排行榜第二名 當談及箇中秘訣時，傑克指他吃辣椒時不會喝牛奶或燕麥奶，理由是只會導致辛辣感覺更加強烈。此外，他完成挑戰後會吐掉大部分辣椒，並喝水幫助稀釋胃內辣椒及胃酸，又指嘔吐感覺不太難受，只會感覺非常疲累，就像跑了一場馬拉松一樣。

為了名留青史，傑克打破健力士世界紀錄後繼續進食其餘85隻卡羅萊納死神辣椒，最終以吃下總共135隻成績，打入卡羅萊納死神辣椒挑戰聯盟排行榜第二名。本報綜合報道