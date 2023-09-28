6旬漢教氈房技藝 搭建牧民 移動的家

哈薩克族氈房被牧民視為「移動的家」，其製作全部由手工完成，2008年被中國列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。新疆自治區一名六旬老翁已守護傳承該項技藝逾50多載，如今依然充滿熱情，並稱自己只要身體許可，會一直把手藝傳下去。

景區訂製 吸引遊客 達列力汗‧哈比地希1955年出生在新疆塔城地區額敏縣一戶牧民家庭，自1971年起開始跟隨爺爺、舅父、父親等學習營造氈房技藝。由於他的手藝出眾，製作的氈房工藝精湛，結實牢固，深受牧民的歡迎，至今已獨自製作50多頂氈房，與他人合作完成超過200頂。他指氈房看似架構簡單，實際每道工序都很有講究，例如氈房頂圈、柵欄要選擇細紅柳木，門框及門選用松木，不同木材擁有不同韌性、耐久度等，一頂優質氈房可以用30年。

面對很多新疆牧區牧民如今住上抗災等級更高、生活設施更完善房屋，達列力汗‧哈比地希認為傳統氈房仍是親友們的精神載體，加上新疆旅遊業持續發展，使傳統氈房「走入」眾多景區，提升新疆內外乃至海內外遊客對傳統技藝的興趣。自2000年至今，他已培養23名徒弟，其中13人可獨自製作氈房。他稱傳統氈房包含哈薩克族民俗特色和歷史記憶，向他求教的人不僅沒有減少，反而增加，接到景區的氈房訂單也在增加。本報綜合報道