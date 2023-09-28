協議不公 亞馬遜被控非法壟斷

指逼商家購非必要服務

訴訟指，亞馬遜規定若賣家產品售價低於其他平台，便採取反折扣措施是越線行為。另外，商家如果想讓貨物出現在亞馬遜的付費會員服務Prime，只能付錢給亞馬遜的物流服務，他們同時被逼購買超出必要的額外服務，包括廣告套餐。FTC主席莉娜‧汗（Lina Khan）指摘亞馬遜透過強逼商家加入物流和廣告套餐服務，賣家如今每賺到2美元（約15.6港元），就被亞馬遜抽走1美元（約7.8港元）。對於FTC是否將試圖拆分亞馬遜時，莉娜‧汗避免直接回答，只稱現階段焦點更多是在法律責任。