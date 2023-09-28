朱利安尼涉竊數據 亨特提告

朱利安尼

【本報綜合報道】美國總統拜登之子亨特周二入稟，控告前總統特朗普的私人律師朱利安尼及其前律師科斯特洛（Robert J. Costello），涉嫌從他的手提電腦獲取資料，徹底侵犯私隱。

亨特一方向加州洛杉磯聯邦法院入稟，指朱利安尼和科斯特洛對亨特的私隱遭徹底侵犯負有基本責任，二人在過去數月甚至數年，投入大量時間和精力於尋找、侵入、篡改、操縱、複製、傳播和沉迷於從原告的設備或存儲平台上獲取或竊取之數據。亨特一方要求被告提供至少7.5萬美元（約58.5萬港元）懲罰性的賠償，並交還手上任何屬於亨特的資料。

包括在中烏交易等資料 亨特於2019年把涉事手提電腦送往特拉華州一間電腦維修店維修後未有領回，內容於2020年大選前曝光，涉及亨特在烏克蘭和中國的海外商業交易，以及他的個人生活。朱利安尼一方回應指出，亨特之前拒絕承認電腦屬於他，考慮到涉事電腦儲有骯髒材料和潛在犯罪證據，因此對亨特錯誤地聲稱電腦硬碟被朱利安尼操縱不感到驚訝。