特朗普虛報資產案 裁定詐騙

特朗普

【本報綜合報道】美國前總統特朗普及其家族生意涉嫌虛報資產價值，紐約州曼哈頓法院法官恩戈隆（Arthur Engoron）周二裁定特朗普持續誇大資產價值構成詐騙，特朗普一方揚言提出上訴。

揚言提出上訴 紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）於2019年3月開始調查，指控特朗普虛報資產以獲有利貸款條款及稅收優惠，受查的房地產包括特朗普名下的紐約州韋斯特切斯特縣物業、紐約市曼哈頓華爾街40號等多個資產，並於去年9月民事起訴特朗普，指他對資產作出虛假及誤導估價，令身家抬高約22.3億美元（約174億港元）至36億美元（約280.8億港元）。

案件預定下月2日開審，恩戈隆周二頒布簡易判決書，裁定特朗普向銀行和保險公司提交的財務報告明顯存在虛假估值，需要負責。恩戈隆勒令撤銷特朗普集團的部分商業牌照，將於正式開審時再決定範圍。

另外，由於特朗普的代表律師曾胡亂提出論點，恩戈隆要求每名律師交7,500美元（約5.85萬港元）罰款。