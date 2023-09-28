巴基斯坦邀美使訪瓜達爾港

【本報綜合報道】美國駐巴基斯坦大使布洛梅（Donald Blome）日前獲邀，參觀中國「一帶一路」倡議重點建設的瓜達爾港，成為2006年以來首名到訪的美國官員。有匿名巴基斯坦官員透露，中巴經濟走廊計劃（CPEC）協商將在下月敲定，巴方希望增進與美方交流，獲得更多談判籌碼。

冀獲更多與華談判籌碼

布洛梅於本月12日到訪瓜達爾港，與官員及巴基斯坦海軍西部司令部軍官會晤。他參觀港口日常作業，並強調瓜達爾港具有「成為區域轉運，以及與巴基斯坦最大出口市場、美國的往來樞紐」的潛力。日本傳媒「日經亞洲」周一報道指，目前正值中巴關係微妙階段，8月發生中國工程師車隊在俾路支省遇襲事件，巴方拖延根據CPEC計劃興建的發電廠款項，導致中方不滿。巴方正尋求透過協商，減少CPEC最大計劃、巴基斯坦鐵路幹線「Main Line-1」建設支出，希望把成本由99億美元（約772億港元）降至66億美元（約515億港元）。