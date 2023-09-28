中日韓領導人峰會 有望年底舉行

【本報綜合報道】中日韓三國高級外交官員周二在南韓首爾會談，商定將在彼此方便時盡早舉行三國領導人峰會。日本傳媒報道，主席國南韓希望在12月舉行會議並提議發表聯合宣言，中日並無異議，相信很大機會於12月18日在首爾成事。

機制闊別4年多 南韓外交部次官補（部長助理）鄭炳元、日本外務省外務審議官船越健裕、中國外交部部長助理農融在首爾中區的樂天酒店舉行三國高官會議，商討重啟三國峰會事宜、外長會議日程安排，以及合作項目等。南韓外交部發言人任洙奭表示，若三國峰會成行，南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、中國國務院總理李強將與會。他表示，三國高官會議為重啟停擺4年多的三國合作機制邁出了第一步。

三方一致認為，有必要基於三國領導人對重啟韓中日峰會形成的共識，爭取三邊合作機制儘早恢復正常。

三方還一致認為，在恢復三邊合作機制的過程中取得能讓三國民眾切身感受到的成果至關重要，並商定將繼續為此溝通。有南韓官員透露，三方將通過外交渠道繼續就峰會具體時間進行協調溝通。此外，三方商定盡早舉行外長會議，為領導人峰會做準備。