北韓：面臨爆發核戰

歸咎美頻繁演習 誓言加強防衞力 南韓及北韓代表周二在美國紐約舉行的聯合國大會上，圍繞朝鮮半島問題針鋒相對。朝方代表指出，半島正面臨爆發核戰的危險，北韓迫切需要加強自我防衞能力。韓方代表反駁朝方所謂半島危機歸因於美韓的說法，斥之為純屬不合邏輯的無稽之談。

北韓駐聯合國大使金星表示，半島局勢正處於一觸即發的緊張狀態，若敵對勢力加強軍事行動和挑釁行為，北韓將按比例加強國防力量。美韓年初起接連舉行侵略性質的聯合軍事演習，美國又構建美日韓軍事同盟，實行建立亞洲版北約的計劃，把東北亞地區推向新冷戰。南韓總統尹錫悅早前警告，北韓與俄羅斯若達成任何軍備協議，都會被視為對南韓的直接挑釁，金星指朝俄為獨立主權國家發展平等互利關係，南韓不可干涉。他又形容南韓是美國殖民地及「傀儡」政府，不斷加劇緊張局勢。

韓方斥無稽之談 南韓常駐聯合國副代表金相鎮則批評北韓把半島局勢危機歸咎於美韓，純屬不合邏輯的無稽之談，敦促朝方不要作出荒誕無稽的主張。他強調，美韓聯合軍演是兩國由來已久的防禦演習，北韓是現時唯一實施核試的國家，加劇半島緊張局勢。另一邊廂，南韓國防部長提名人申源湜昨日出席國會人事聽證會，警告北韓倘發動核攻擊將招致政權終結。他強調，韓方將加強與美國的聯合演習，並與聯合國軍司令部等友邦加強國防合作。

南韓一名高官稱，雖然對朝擴音器喊話在保障北韓居民的知情權層面很重要，但韓方暫時不予考慮。此前有猜測認為，作為南韓憲法法院裁定《禁止散發反朝傳單法》違憲的後續措施，韓方可能重啟對朝的擴音器喊話。本報綜合報道