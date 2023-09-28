歐盟撥4130萬元 援助納卡地區亞族

【本報綜合報道】阿塞拜疆衞生部昨日指，192名士兵在納戈爾諾—卡拉巴赫地區反恐行動中陣亡及511人受傷。歐盟周二宣布提供500萬歐元（約4,130萬港元）援助，用於滿足納卡日益增長的人道主義需求。

歐盟將通過亞美尼亞人道合作夥伴，向納卡地區逃往亞美尼亞的民眾提供現金、應急住所、食品、生計等援助，預計將惠及約2.5萬人。歐盟亦通過紅十字國際委員會，向納卡地區弱勢群體提供食品、衞生、應急住所、後勤等援助，預計將惠及約6萬人。根據阿塞拜疆與納卡亞美尼亞族代表達成的停火協議，阿塞拜疆將重新控制納卡，納卡12萬名亞族人紛紛逃離。從納卡前往亞美尼亞的拉欽走廊近日出現數公里車龍，上周二至今已有逾42,500人進入亞美尼亞。

油站爆炸增至125死 另一邊廂，納卡一個有亞族難民休息的油站周一爆炸，死亡人數增至125人。美國國際開發署署長鮑爾及國務院官員周二到亞美尼亞接壤納卡邊境的檢查站視察，呼籲允許國際監察員和援助組織進入納卡，加快撤走受傷平民。