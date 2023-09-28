波蘭演練分散作戰 軍機公路升降

包括F16及米格29

除了第2戰術航空聯隊F16戰機外，波蘭空軍第1戰術航空聯隊米格29戰機、蘇22攻擊機；第3空運聯隊C130、C295及M28運輸機；第4航空訓練聯隊M346教練機，均會參與演習。演習是對飛行工程師、後勤保障及道路基礎設施的關鍵考驗，並動用臨時空中交通管制和導航輔助設備，測試地勤人員在特殊條件下為飛機加油及重新武裝的能力。演習顯示波蘭正把烏克蘭戰爭經驗學以致用，戰爭證明了分散作戰對戰機的重要，可讓戰機獨立於基地運作。