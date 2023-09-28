波蘭演練分散作戰 軍機公路升降
【本報綜合報道】波蘭空軍F16戰機於周一演習中，首度演練高速公路升降，以便發生危機時一旦空軍基地摧毀亦能升空作戰。公路升降演習象徵波蘭空軍時隔20多年後，首次操練分散作戰。
代號「604號公路」（Route 604）的演習由周一持續至下月3日，期間封閉604號公路位於東北部瓦爾米亞—馬祖里省內近3公里路段。
包括F16及米格29
除了第2戰術航空聯隊F16戰機外，波蘭空軍第1戰術航空聯隊米格29戰機、蘇22攻擊機；第3空運聯隊C130、C295及M28運輸機；第4航空訓練聯隊M346教練機，均會參與演習。演習是對飛行工程師、後勤保障及道路基礎設施的關鍵考驗，並動用臨時空中交通管制和導航輔助設備，測試地勤人員在特殊條件下為飛機加油及重新武裝的能力。演習顯示波蘭正把烏克蘭戰爭經驗學以致用，戰爭證明了分散作戰對戰機的重要，可讓戰機獨立於基地運作。
波蘭目前有超過20條高速公路，可以承重數噸甚至超過20噸的噴射機。符合條件的公路路面足夠堅硬適合軍機升降，且兩邊寬度足以供軍機停泊加油及掛彈。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：