波蘭南部小鎮 遭導彈猛轟兩死 元兇證烏軍

兩國裂痕勢進一步加深 烏克蘭穀物出口爭端未能解決之際，波蘭與烏克蘭的關係再受衝擊。波蘭《共和國報》周二報道，專家證實烏軍去年11月發射的防空導彈，導致波蘭南部邊境小鎮兩名農民死亡，調查結果與烏克蘭多次宣稱俄羅斯應為事件直接負責的說法有矛盾。

基輔一直聲稱俄軍所為 事發於去年11月15日，俄羅斯向烏克蘭各大城市的基建設施發射多枚導彈，位於波蘭境內的普熱沃多夫有一座糧倉突然遭導彈擊中。烏克蘭事發後聲稱導彈由俄軍發射，波蘭曾就啟動北約憲章第4條緊急磋商條款與北約商討，俄羅斯國防部否認曾打擊烏波邊境的目標。

《共和國報》報道指，波蘭調查人員成功辨認出導彈型號是5V55，它用於蘇聯時代設計的S300防空導彈系統。調查人員確定導彈從烏克蘭發射的確實位置，由於它的射程只有75至90公里，當時俄軍所處位置包括位於白羅斯的陣地，均無法發射到達普熱沃多夫的導彈。

烏市場遇襲15死或「自炸」 熟悉調查的消息人士透露，烏軍為了提高攔截成功率，採取向每個來襲目標發射兩枚防空導彈的策略。專家們認為，落入波蘭境內的導彈違反標準規程，在特殊情況下未按預期自毀。報道指出，烏克蘭拒絕向波蘭調查人員提供任何資料。波蘭總檢察院發言人拉普欽斯基表示，確實已收到專家意見，但由於內容屬於機密，無法透露內容。

報告又提及烏克蘭頓涅茨克州康斯坦丁諾夫卡一個市場早前遭導彈擊中，造成15人死亡事件。烏克蘭總統澤連斯基指控俄羅斯需負上責任，美國《紐約時報》認為可能是烏軍的山毛櫸地對空導彈擊中市場。

美向波蘭貸款156億強軍 美國國務院周一宣布，將向波蘭提供20億美元（約156億港元）直接貸款，並附帶6,000萬美元（約4.68億港元）補貼，以支援波蘭國防現代化建設。國務院指波蘭是美國的堅定盟友，波蘭的安全對於北約東翼集體防禦至關重要。聲明還說，波蘭在幫助西方國家向烏克蘭運輸武器方面發揮核心支持作用。此外，波蘭也在國防領域大量投入，致力於加強地區安全。

自烏克蘭戰事爆發以來，波蘭向烏克蘭提供大量武器，包括坦克、戰機及其他武器裝備。此外，波蘭也是美國和歐洲國家對烏軍援的主要運輸通道。本報綜合報道