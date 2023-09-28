十一假期 料深圳各口岸日均72萬人出入境

【本報綜合報道】中秋和十一長假臨近，全國口岸將迎來出入境客流高峰。廣東深圳邊檢總站昨日預測，十一假期期間深圳各口岸日均出入境人次約72萬，客流峰值或突破80萬人次，持續監測旅客流量，查驗通道全開以保障通關順暢。

深圳邊檢總站預測，明日中秋節當日將出現內地居民出境及香港居民入境高峰，內地居民出境高峰集中在上午8時至下午2時，香港居民入境高峰主要集中在下午5時至晚上9時。十一長假期間，全國口岸日均出入境旅客將達158萬人次，較去年同期增長約3倍，是2019年同期的90%。廣東珠海拱北口岸日均通關人數預計達32萬人次，深圳羅湖、福田口岸預計分別達19萬和18萬人次。