台女童遭石砸傷 家長告學校駁回

【本報綜合報道】台灣台中市一名一年級女童在學校被人用石頭砸傷，導致緊急送院縫了3針。女童家屬認為學校未落實防範，求償9萬元新台幣（約2.18萬港元）。台媒周二報道，法院認為屬於校園偶發事件，校方難以事先預防，駁回求償要求但可上訴。

事發於前年3月10日中午放學時，女童走入校門被一名二年級的男童扔石頭，其中一塊石頭約有10厘米長，8厘米寬，造成她頭皮撕裂傷緊急送醫。女童母親在兩日後到校查閱當時閉路電視影片，校方卻稱忘記校安通報。女童母親便指控校方未盡打掃、清理責任，讓男童拾得石頭。而且，女兒傷後至今疼痛，對當下滿臉是血情景充滿恐懼，而且男童經常有攻擊行為，顯見校方沒落實巡查防範而有疏失。

官指非故意傷人 索償無理 法院調查相關紀錄，發現砸人男童曾做手勢示意讓女童離開，第二次扔硬泥土塊才命中女童，而且他不知道當中包有石頭。法官指出，男童應非故意砸中女童，屬於校園偶發事件，非校方可預見及事先防範，認為女童及家長主張賠償無理由。