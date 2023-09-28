指涉強迫維族人勞動 美再禁3華企產品進口

【本報綜合報道】美國政府周二再將3間中國公司，列入涉及維吾爾族人強迫勞動的實體清單，禁止他們的貨品輸往美國。中國外交部發言人汪文斌昨日表示，中方已多次表明所謂新疆存在強迫勞動，完全是反華勢力為抹黑中國炮製的世紀謊言，同新疆各族人民各項權益得到切實保障的事實完全相反。

3間公司是新疆天棉基業紡織、新疆天山毛紡織，以及新疆中泰集團。連同今次公布，被列入清單的公司增至27間。美國國土安全部發聲明指，3間公司被指定與新疆政府合作，招募、運送、窩藏及使用被強迫勞動的維吾爾族、哈薩克人、吉爾吉斯人或其他受迫害的群體。聲明又指，美方不會容忍為了獲利而強迫勞動，侵犯人權的公司。

北京批評破壞貿易規則 汪文斌稱，美方以謊言為依據，實施所謂《維吾爾強迫勞動預防法》，將中國實體列入有關的制裁清單，擴大對中國企業的打壓範圍，實質是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展，也是對國際貿易規則和市場秩序的破壞，中方對此堅決反對。汪文斌敦促美方立即停止對中國的污衊抹黑，停止打着人權幌子干涉中國內政。中國將繼續採取堅決措施，堅定維護中國企業的正當、合法權益。