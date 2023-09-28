台軍傳赴帛琉 聯美演習

大陸40艦機續台海周邊活動 台海局勢日益緊張之際，有傳台軍曾遠赴帛琉並首次與美軍舉行聯合野戰防空實彈演習。台灣國防部昨日指，前日早上6時至翌早6時偵獲解放軍派出32架次軍機和8艘次軍艦，持續在台海周邊活動。其中殲10和殲16戰機在海峽中線東側長距離飛行，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

台灣傳媒昨日報道，國防部長邱國正攜同空軍司令劉任遠，於7月24日清晨搭乘福克50專機南下屏東空軍基地，慰勉赴帛琉參與「北方邊緣23」第二階段聯合演習的台軍官兵。參演的台軍部隊包括空軍防空暨導彈指揮部愛國者三型導彈連、陸軍第6軍團21炮兵指揮部防空營及三軍特勤隊。台軍在演習中驗證便攜式刺針防空導彈的接裝成效，並操作美國提供的愛國者三型導彈，成功命中目標。

操作愛國者導彈 避免大陸偵測 有報道指，台軍參演官兵乘坐C130運輸機往帛琉，導彈等相關裝備則從美國直飛帛琉，費用全數由台灣埋單。台軍消息人士透露，演習由美方人員督導，令美方主導建構第一島鏈導彈共同防禦網目標向前一步。愛國者三型導彈從未在台灣本土展開實彈射擊，以免解放軍偵測關鍵作戰數據。台灣國防部回應指，台美軍事交流均按年度計劃執行，相關細節國防部循例不予評論。而台軍持恒強化各項戰訓整備作為，並積極深化友邦交流合作，以提升整體防衞戰力。

截至昨早6時，現身台海的解放軍軍機中，殲10和殲16戰機各4架、蘇30戰機和BZK005無人機各兩架，另有一架運9通訊對抗機、一架運8反潛機、一架運8電子偵察機和一架直9反潛直升機，進入台灣西南空域深處後再飛返。

國台辦稱演訓目的打擊台獨挑釁 國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，近日解放軍在台海周邊進行一系列演訓活動，目的是打擊台獨分裂勢力的囂張氣燄和謀獨行徑，台獨挑釁一日不止，解放軍捍衞國家主權和領土完整的行動就一刻不停。另一邊廂，由台灣中科院研發、委託民間廠商產製的第二代銳鳶無人機日前通過各項作戰驗證及測評，日前在台灣東南空域成功測試。

此外，台灣總統府民意信箱連日收到總統蔡英文、副總統賴清德等人姓名署名的電子郵件，內容提及已在總統府安裝定時炸彈，將會爆炸。總統府發言人林聿禪昨日指，初步調查發現它們皆來自境外，內文含有部分簡體字及大陸用語。本報綜合報道

解放軍殲10戰機在海峽中線東側長距離飛行。 解放軍殲16戰機進入台灣西南空域深處。 朱鳳蓮