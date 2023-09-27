美重蹈越戰覆轍 保霸權打擊中俄

美國普林斯頓大學國際關係退休教授理查德‧福爾克，曾任聯合國人權事務特別報告員，他最近公開表示，俄烏戰爭是由俄羅斯入侵烏克蘭開始，企圖解決克里米亞及頓巴斯俄裔人民的主權問題，變成美、英帶同北約鼓動澤連斯基政權打擊俄羅斯，然後着手處理中國。

理查德‧福爾克批評拜登政府其實是在重複越戰的錯誤，當年越南胡志明政府打敗法國殖民帝國走向獨立，正正是美國政府介入，滲透、扶植一個親美的南越傀儡政府，企圖阻止越南民族自決。而蘇聯解體後，美國也透過顏色革命，2014年推倒原來中立的合法烏克蘭政府，扶植親西方的政府，並協助其武裝化及納粹化，迫害克里米亞及頓巴斯的俄裔人民，結果引發俄烏戰爭。

收買媒體 蒙蔽國民 美國霸權政府的錯，正正就是不尊重烏克蘭和俄羅斯之間的斯拉夫民族情誼，以及應有的合作和政治自決方式，企圖以經濟收買及軍事干預來製造地緣政治影響力。美國推動俄烏戰爭，為何沒有遇到反越戰般的強大民間反對運動？原因是政府在越戰後有效地收買了主流媒體，製造其民主價值的優越性形象，以及美化其在伊拉克、阿富汗及敍利亞的反人道主義罪行。它們甚至遮掩美國無數次的軍事干預，反而只譴責俄羅斯入侵烏克蘭，明顯是以雙重標準蒙蔽國民。另外就是透過募兵制，使中產階級不需要參軍作出犧牲，因而姑息及冷對美國的霸權行為。

美國為保霸權引發越戰使國運開始走下坡，如今推動俄烏戰爭會是進一步消耗美國的軍事及經濟實力，戰爭甚麼時候終止，就要看美國再無成果地消耗下去，到甚麼時候止損。俄烏戰爭的終結，一定要最基本上照顧到頓巴斯地區俄裔人民的政治自決，否則俄羅斯不會停戰，相信聯合國及中國可能扮演維和的角色。然而戰後世界不會和平，因為美國及其G7夥伴會繼續與金磚國家競爭，以爭取支持和增加影響力，全球南方國家會是鬥爭戰場。

而最令人擔心的是，美國及其西方夥伴已經憂慮經濟及科技可能很快會落後於中國，故需要盡快以經濟壓制及軍事圍堵來削弱中國，並找尋軍事衝突和代理人戰爭的新機會。不過，像俄烏戰爭一樣，這隨時會升級為核子戰爭的衝突。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻