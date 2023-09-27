兩岸國際

5萬信徒湧台南土地公廟進香
台媒前日報道，台南市白河區崁頂福安宮福德正神（又稱土地公）聖誕千秋之際，連日都有信徒來祝壽、進香。據廟方統計，今年進香期人潮創歷年高峰，至今預估已湧入超過5萬名信徒。
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