科學家研澳洲灰袋鼠 揭社交生活似人類
澳洲科學家通過對130隻袋鼠追蹤調查，發現東部灰袋鼠的社交生活與人類相似，例如牠們會建立多年友誼、母袋鼠更喜歡社交等。
上述袋鼠位於新南威爾士省馬奇的一處私人領地，研究人員用6年的時間拍攝數千張袋鼠的照片，並透過耳朵的形狀來識別袋鼠的個體，證實東部灰袋鼠具有裂變融合的社會化方式，意味牠們的群體會經歷一個循環，先聚集成一個較大的群體，然後分裂成較小的社交圈。母袋鼠更加尋求彼此陪伴，喜歡在較小的群體中消磨時間。新南威爾士大學博士生坎貝爾（Nora Campbell）介紹，先前的研究表明，母親傾向於帶走自己的寶寶，並與其他袋鼠隔離，但今次研究結果恰恰相反。
助開展保育工作
保育生物學家蘭普（Daniel Ramp）表示，通常情況下，保育和生物學工作的重點是物種、生態系統和種群等，但對動物內部世界的研究還很少。這項研究是對袋鼠內心世界的罕見了解，有助於進一步開展保育工作，比如人類在對東部灰袋鼠進行管理並分離一些家庭群體時，會給牠們帶來真實的創傷。本報綜合報道
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