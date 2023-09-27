科學家研澳洲灰袋鼠 揭社交生活似人類

上述袋鼠位於新南威爾士省馬奇的一處私人領地，研究人員用6年的時間拍攝數千張袋鼠的照片，並透過耳朵的形狀來識別袋鼠的個體，證實東部灰袋鼠具有裂變融合的社會化方式，意味牠們的群體會經歷一個循環，先聚集成一個較大的群體，然後分裂成較小的社交圈。母袋鼠更加尋求彼此陪伴，喜歡在較小的群體中消磨時間。新南威爾士大學博士生坎貝爾（Nora Campbell）介紹，先前的研究表明，母親傾向於帶走自己的寶寶，並與其他袋鼠隔離，但今次研究結果恰恰相反。