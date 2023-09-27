濫權拘情婦逼入院 美已婚警還押

【本報綜合報道】美國傳媒周日報道，賓夕凡尼亞州一名已婚警察涉嫌濫用職權拘捕情婦，以虛假指控令她強制接受5天心理健康治療。東窗事發後警員上周四被捕，面臨非法監禁、勒頸、襲擊、鹵莽行為危害他人及官員迫害等罪名，不得保釋。

道芬縣檢方公布的起訴書指，37歲涉案警員戴維斯（Ronald Davis）已婚並有家庭，與女受害人交往4個月後感情惡化。他以警察電郵帳號聯繫縣官員，提出情婦威脅自殺的訊息，取得命令批准後，於休班時間自行拉人。

粗暴毆打 冤枉為瘋子 同行友人拍攝影片可見，女事主和戴維斯在樹林激烈扭打，戴維斯以摔角招式粗暴壓制情人，甚至坐在對方身上，無視女方哀叫「我不能呼吸了」。女子被捕後轉移到醫院「治療」。醫護人員稱，她住院期間沒有自殺傾向，其後上月26日被釋放。

受害者出院後向警方表示，不知道為何被逮捕，但稱戴維斯揚言，「我知道妳沒瘋，但我會把妳說成瘋子」。警方調查後，指戴維斯申請逮捕令時未有提供完整對話紀錄，並認為女事主只是對戴維斯及其控制行為的失望，並非真的想要傷害自己。