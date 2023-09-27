加拿大錫克教徒 上街燒印度國旗

領袖遇刺亡 杜魯多歸咎莫迪政府 加拿大總理杜魯多早前指控，印度派人赴加刺殺錫克教領袖尼賈爾，令兩國關係緊張。加拿大多地錫克教徒周一在印度使領館外示威，他們焚燒印度國旗並用鞋拍打印度總理莫迪的紙板模型。

聚使領館外 向莫迪紙板吐口水 約100名錫克教徒在多倫多示威，他們焚燒一面印度國旗，朝莫迪的紙板吐口水及指罵。以美國為基地的分離組織「錫克教正義」一名成員指摘，印度政府使用骯髒手段損害加拿大主權。約200名示威者聚集在溫哥華的印度總領事館外，近100人則在渥太華的印度高級專員公署外抗議，有人要求驅逐加拿大駐印度高級專員維爾馬，不少人揮舞象徵錫克教分離主義運動的卡利斯坦旗幟。

加少將訪印 稱不影響軍事聯繫 加拿大陸軍副司令斯科特（Peter Scott）少將正率領代表團，在印度參加印太陸軍參謀長會議。他表示，加拿大與印度的外交風波不影響兩國雙邊軍事接觸，認為事件須在政治層面解決。

斯科特稱，加拿大會繼續尋找機會與太平洋地區夥伴一起訓練或演習，並感謝東道主印度舉辦會議。隨着外交風波不斷發酵，杜魯多的支持度跌至只有40%，民眾屬意在野保守黨黨魁博勵治出任總理。

錫克意即「門徒」，他們希望在旁遮普地區建立一個名為卡利斯坦的錫克人主權國家。卡利斯坦運動設想的卡利斯坦國涵蓋今印度的旁遮普邦、哈里亞納邦、喜馬偕爾邦、古吉拉特邦、拉賈斯坦邦等邦部分土地。獨立運動於1970及80年代曾達到高漲，現在則以小規模抗爭出現。印度有2,300萬名錫克教徒，佔總人口1.7％；海外300萬名錫克教徒中，約77萬人在加拿大生活。本報綜合報道